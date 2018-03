Abp Gądecki o skandalicznej akcji feministek: Widać tam nienawistne twarze

Feministki wolną niedzielę spędziły na... protestach przed kilkoma archidiecezjami oraz diecezjami w Polsce. W największych miastach naszego kraju zgromadziły się z naprawdę żenującymi i idiotycznymi transparentami. Sam protest odbył się pod hasłem "Słowo na niedzielę", zaś gadżetem przewodnim był "wieszak dla biskupa".

O co chodzi? Konferencja Episkopatu Polski zaapelowała, aby Sejm jak najszybciej rozpoczął prace nad projektem dotyczącym zakazu aborcji.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez "Ogólnopolski Strajk Kobiet". Oto, jak zapraszano na protest:

"18 marca idziemy pod siedziby archidiecezji i diecezji w całej Polsce, żeby powiedzieć, co myślimy o biskupach żądających wprowadzenia w Polsce całkowitego zakazu aborcji i politykach prawicy, którzy się temu żądaniu podporządkowują. Chcemy zapytać kościelnych urzędników, gdzie jest ich miłosierdzie. Gdzie jest ich człowieczeństwo. Gdzie jest ich miłość bliźniego. I co musimy zrobić, aby wreszcie dali nam, kobietom, „święty” spokój"

"Polska laicka", "Kościół katolicki - katem kobiet", "Piekło kobiet jest na ziemi"- takie transparenty można było zobaczyć w Warszawie. Wieszaki przyniesione przez uczestników zostały następnie zawieszone na bramie kurii. W Gdyni natomiast sprofanowano "Rotę". Uczesnicy śpiewali na melodię tej pięknej pieśni patriotycznej: "Nie będzie biskup pluł nam w twarz, ni dzieci rodzić kazał, macice nasze - wybór nasz". Na proteście można było zobaczyć znane twarze, czyli posłanki Nowoczesnej. Joannę Scheuring-Wielgus (przyszła zaprotestować przeciwko dyktaturze kobiet?), czy Joannę Schmidt (czyżby bała się, że, tak jak mówi jej partner, kobiety i dziewczęta nie będą mogły "usunąć sobie aborcji"?) Tuż obok pojawiła się kontrmanifestacja środowisk pro-life, niestety, mniej liczna.

,,To jest coś, co źle świadczy o refleksji nad stanem własnego sumienia''- skomentował na antenie Polsat News abp Stanisław Gądecki. Hierarcha zwrócił uwagę, że protesty zawsze łączą się z fanatyzmem, a ten patrzy nie tyle na prawdę, co na "chęć usunięcia z drogi tych ludzi, którzy nam przeszkadzają".

"W chrześcijańskim rozumieniu przyjęcie prawdy i obrona prawdy, nawet za cenę własnego życia, nigdy nie łączy się z nienawiścią do drugiego człowieka. Natomiast w tych protestach najczęściej widać nienawistne twarze i to jest coś, co źle świadczy o refleksji nad stanem własnego sumienia"- ocenił arcybiskup Gądecki.

W Wielkim Poście zło szaleje, to prawda. Warto jednak, zamiast np. wyzywać w internecie te nieszczęśliwe, zaślepione nienawiścią kobiety, odmówić raczej pewną krótką, choć potężną modlitwę: