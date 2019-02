abp Gądecki o Janie Olszewskim: Symbol, człowiek wiary i solidarności

Abp Gądecki podkreślił, że w osobie i życiu śp. Jan Olszewskiego - jak w soczewce - skupiło się wszystko to, co polskie, wszystko to, co patriotyczne, wszystko to, co demokratyczne, wszystko to, co budowało silną i niepodległą Polskę i wszystko to, dzięki czemu wielokrotnie udawało się Polsce zrzucać kajdany niewoli: Bóg - Honor - Ojczyzna.