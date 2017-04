Abp Gądecki: Kultura ma uczłowieczyć, a nie prowadzić do zezwierzęcenia!

reklama

screenshot/TV Trwam reklama

W Wielki Czwartek metropolita poznański abp Stanisław Gądecki powiedział: „Kulturą jest to, co uczłowiecza człowieka, a nie co prowadzi go do zezwierzęcenia”.

Abp Gądecki nawiązał do Malta Festival Poznań, podczas którego kuratorem jeden z części festiwalu będzie Oliver Frljić, chorwacki reżyser, który zasłynął haniebną „Klątwą”. Przypomnijmy, że Konferencja Episkopatu Polski o „Klątwie” wypowiedziała się, oceniając „spektakl” jako mający „znamiona bluźnierstwa”.

Wicepremier Piotr Gliński powiedział z kolei, że rozważana jest możliwość wycofania dotacji dla tegorocznej edycji Malta Festival Poznań. Abp Gądecki takie plany pochwalił i zwrócił uwagę, że ewentualna decyzja o cofnięciu dotacji byłaby przykładem otrzeźwienia jakie ma miejsce w Polsce. „Kultura bowiem to to, co uczłowiecza człowieka, co czyni go bardziej ludzkim, a nie to, co prowadzi go do zezwierzęcenia” – dodał metropolita poznański.

Abp Gądecki zwrócił też uwagę na sekularyzację kultury współczesnej. Mówił w tym kontekście: „Zeświecczenie zakłada horyzont, w którym nie ma już miejsca na sacrum, na czynnik religijny, jako dominujący element kultury. Jest to wizja społeczeństwa odarta z moralności i tradycji chrześcijańskiej”. Według arcybiskupa Gądeckiego „dzisiejszy indyferentyzm nie polega na zaprzeczaniu istnieniu Boga, ale związany jest z odrzuceniem wszelkich obowiązujących wartości. Oznacza on brak wrażliwości kulturalnej i duchowej”.

W swojej homilii arcybiskup podkreślił również problem zabijania nienarodzonych dzieci i przodowania UE w tym procederze. Abp Gądecki powiedział, iż „pośród promotorów traktowania zabijania nienarodzonych dzieci jako prawa człowieka zdaje się pozostawać - poza Kanadą - sama już tylko Unia Europejska”.

krp/TVN24, Fronda.pl

13.04.2017, 19:13