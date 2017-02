Abp Gądecki: Choroba może zbliżać do Chrystusa

reklama

„W chorobie wiara pozwala odkryć sens tego, co przeżywamy” – powiedział przewodniczący episkopatu Polski, nawiązując do obchodzonego dziś Światowego Dnia Chorego.

Abp Stanisław Gądecki zauważył, że w sytuacji choroby wiara w Boga jest z jednej strony wystawiona na wielką próbę, a jednocześnie ujawnia swoją pozytywną moc, „nie dlatego, że dzięki wierze znika choroba czy ból, czy też pytania, jakie one rodzą, lecz dlatego, że daje ona klucz, który pozwala odkryć głęboki sens tego, co przeżywamy, pozwala nam zobaczyć, że choroba może być drogą do większej bliskości z Jezusem, który idzie u naszego boku, dźwigając krzyż” – powiedział metropolita poznański.

W ramach obchodów Światowego Dnia Chorego biskupi i duszpasterze odwiedzają chorych w szpitalach, sprawuje się Msze w ich intencji, udzielane są bezpłatne porady lekarskie, a także odbywają się zbiórki na leczenie i rehabilitację dzieci.

