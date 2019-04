Abp Gądecki apeluje o modlitwę za ofiary zamachów. ,,Nie dajmy zwyciężyć złu!''

Dziś na Sri Lance doszło, wedle najnowszych doniesień, do ośmiu zamachów bombowych. Trzy z nich miały miejsce w kościołach w trakcie Mszy świętej. Zginęło co najmniej 190 osób, a źródła w lankijskich służbach informują, że co najmniej dwa wybuchy to działanie zamachowców samobójców.