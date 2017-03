Abp Depo w ostrych słowach o oszustach od 'ciemnogrodu'

reklama

"Nie zgłębiamy prawdy sami, ale we wspólnocie osób; rodzinnych, społecznych czy kościelnych. Jedną z podstawowych prawd o człowieku jest jego otwarcie na innych i relacja wobec innych. Najpierw wobec Boga, który nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, a następnie wobec drugiego człowieka" - mówił abp Wacław Depo w homilii wygłoszonej na Jasnej Górze do studentów i wykładowców WSKSiM.

"Pierwszym zadaniem człowieka jest szukanie Jezusa Chrystusa jako naszej drogi, prawdy i życia" - przekonywał hierarcha.

Depo przestrzegał przed pokusą indywidualizmu. "Ta pokusa prowadzi bardzo często do tworzenia świata iluzji, by w sobie samym widzieć sens życia i nie szukać go poza sobą. Z perspektywy wiary chrześcijańskiej ta pokusa będzie również pokusą samozbawienia. Tutaj gubi się już personalny wymiar prawdy. Dlatego musimy mieć świadomość, aby w dążeniu do coraz pełniejszej prawdy nie zamykać się na wspólnotę z innymi, bo wówczas zamykamy się na sprawę bardzo istotną – miłość" - mówił.

"U podstaw prawdy – tej rozumowej, jak i życiowej – jest sam Bóg, twórca rozumu i wiary. Dlatego między rozumem i wiarą – o czym przypominał nam w swojej encyklice św. Jan Paweł II – nie ma sprzeczności. One się wzajemnie uzupełniają. Są komplementarne. Ktoś, kto dzisiaj oddziela wiarę jako ciemnogród, oszukuje ludzi i prowadzi donikąd" - dodawał.

kk/RadioMaryja.pl





24.03.2017, 14:00