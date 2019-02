Abp Charles Scicluna: Papież oczekuje od biskupów nawrócenia

“ Walka z nadużyciami w Kościele w dużej mierze zależy od nawrócenia serca nas biskupów. To nie mogło się dokonać w cztery dni - zauważył abp Scicluna. - To co przeżyliśmy tu w Watykanie było bardzo silnym doświadczeniem, które poruszyło serca biskupów, dało im do myślenia. Ale teraz po powrocie do Kościołów lokalnych przewodniczący episkopatów muszą nie tylko wewnętrznie przetrawić to wszystko, co stało się w tych dniach w Rzymie, ale pomóc też swym współbraciom biskupom, aby również i oni przeżyli to nawrócenie serca, którego oczekuje od nas Papież. ”