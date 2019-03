Abp Charles Chaput: Potrzebujemy gniewu

Jest we ,,Władcy Pierścieni'' J. R. R. Tolkiena ciekawa i poruszająca scena, w której misja hobbitów mających zniszczyć pierścień symbolizujący zło zdaje się być całkowicie beznadziejna. W chwili całkowitej desperacji mały Frodo nie poddaje się jednak zupełnie; szuka pomocy u swojego przyjaciela, pyta go, czy warto iść dalej i próbować, choć wszystko zdaje się wskazywać, że nie ma to sensu.

Jak podkreślił, dziś Bóg wzywa dobrych chrześcijan niczym hobbitów do tego, by zostawili swoje wygodne domy - i wbrew wszelkiej ludzkiej nadziei ruszyli na wojnę ze złem. Dziś wydaje się, że czasy są szczególnie mroczne; skandal nadużyć seksualnych w Kościele rzuca się na wszystkich ogromnym cieniem. ,,Wielu dobrych ludzi jest złych na przywódców w Kościele ze względu na skandal nadużyć - i słusznie. Nie chcę zmniejszać tego gniewu, bo go nam potrzeba; jest zdrowy i ma słuszne korzenie'' - podkreślił.

,,Bóg wzywa nas wszystkich nie tylko do odnowy oblicza tej ziemi Jego Duchem, ale także do odnowy serca Kościoła naszym życiem; do czynienia [Kościoła] wciąż na nowo młodym i pięknym, tak, by emanował miłością dla świata. To nasze zadanie. To nasze wezwanie. Takie jest nasze powołanie - wezwanie od Boga do nas, po imieniu''.