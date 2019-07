Abp Charles Chaput: Bądźcie katolikami w życiu publicznym! Toczy się walka, musimy tę walkę wygrać!

Świadomy znaczenia, jakie mają w tej sytuacji jego słowa, zachęcił on katolików, by nie rezygnowali z udziału w kształtowaniu życia społecznego i by angażując się w działalność publiczną, pozostali sobą, byli wierni swej wierze. Abp Chaput wspomniał o negatywnych doświadczeniach z katolickimi politykami w USA, którzy podporządkowali się mainstreamowej ideologii.

- Zrobili naprawdę niewiele dla chrystianizacji amerykańskiej kultury, znacznie się natomiast przyczynili do osłabienia gorliwości zwykłych wiernych – powiedział amerykański hierarcha.

Jego zdaniem potrzeba dziś dojrzałego i dobrze obeznanego elektoratu. Chrześcijanie natomiast muszą się poważnie zastanowić nad swym stosunkiem do świata, w którym żyją. Jest to niezbędne zwłaszcza w kształceniu młodzieży, ale też w formacji przyszłych duszpasterzy, katechetów i nauczycieli. Stosunek do otaczającej nas kultury musi być bardziej krytyczny i dogłębny.

Ustępujący metropolita Filadelfii przyznał, że chrześcijanie muszą się też zmierzyć z pokutującymi jeszcze wymysłami Oświecenia, według których religia jest irracjonalna, tworzy podziały i niesie przemoc, podczas gdy świecka, areligijna władza jest racjonalna i wprowadza jedność.

„Świecka władza i laickie ideologie wymordowały i uciemiężyły w ciągu minionych stu lat, niekiedy również w imię nauki, więcej ludzi niż wszystkie religie razem wzięte w ciągu całego tysiąclecia” – przypomniał abp Chaput. Wyraził przy tym przekonanie, że również ateiści są ludźmi wierzącymi. Ich bożek jest jednak mniejszy i mniej przebaczający.

Krzysztof Bronk - Watykan

vaticannews.va