Abp Blase Cupich sprzedaje polski kościół w Chicago. Dlaczego?

"Z dniem 15 lipca 2019 r. kościół św. Wojciecha utraci swój sakralny charakter i zostanie adoptowany do celów świeckich, z wykluczeniem celów haniebnych. (…) Budynek nie będzie miał już dłużej sakralnego charakteru i nie będzie wykorzystywany jako miejsce sprawowania kultu Bożego. Ostatnia Msza św. w kościele św. Wojciecha zostanie odprawiona 14 lipca 2019 r." - napiasł arcybiskup.

Jak wytłumaczył abp Cupich, kościół odegrał wprawdzie dużą rolę, ale trzeba pamiętać o "zasobach parafii i znacznych potrzebach inwestycyjnych niezbędnych do naprawdy i stabilizacji budynku kościoła".

Skąd te problemy finansowe? Według Polaków z Chicago chodzi o... nadużycia seksualne. Diecezja musi wypłacać bardzo wysokie odszkodowania i stąd arcybiskup szuka na gwałt pieniędzy. Zdaniem Polaków z Chicago diecezja wprost celowo zadłużyła kościół, by teraz tłumaczyć, że nie ma pieniędzy na spłatę długu.

Jak mówią, celowo sprzedano rok temu parking i ograniczono też liczbę polskich mszy świętych, tak, by zniechęcać ludzi do chodzenia do tego kościoła.