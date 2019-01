Abp Andrzej Dzięga: Klękajcie do Komunii świętej

Innym problemem są koncerty w kościołach, a nawet miejsce scholi w czasie Mszy św., lub ustawianie się do zdjęć tyłem do tabernakulum. Odnosząc się do tych spraw, abp Dzięga stwierdził: Ale tu potrzebna byłaby już odrębna rozmowa. Nie wydaje mi się także, żeby najlepszym rozwiązaniem było przenoszenie tabernakulum do bocznej nawy lub bocznej kaplicy dla uniknięcia takich problemów praktycznych. Szukajmy więc radości serca we własnej postawie adoracji (pełnego miłości uczczenia Jezusa Chrystusa w Eucharystii) i nie lękajmy się dać Bogu prawdziwie centralnego miejsca w świątyni i w życiu. I zawsze odczuwajmy radość serca na widok wiernych, klękających z wiarą przed Panem Jezusem lub w inny godny sposób oddających Mu cześć .