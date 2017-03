Aborcjonista głosił w Watykanie: 6mld ludzi mniej - to będzie pro-life!!!

reklama

Wszystkich zaskoczyło, że zdeklarowany aborcjonista, Paul Ehrlich, został zaproszony na konferencję do Watykanu. Mimo, że wywiad, którego dwa dni wcześniej udzielił dziennikarzom powinien go zdyskwalifikować w oczach Watykanu, Akademia Papieska przyjęła go z otwartymi rękami.

Według Ehrlicha ze świata należałoby się pozbyć 6 miliardów ludzi, a fakt pozostawienia 1 miliarda przy życiu „będzie miał efekt pro-life”. To jego sposób na uratowanie przyrody.

„To można wspierać przez wiele stuleci i podtrzymać znacznie więcej ludzkich istnień w dłuższej perspektywie w porównaniu z obecnym niekontrolowanym wzrostem i perspektywą nagłego upadku” - powiedział Ehrlich.

Według Ehrlicha to człowiek odpowiedzialny jest za katastrofę ekologiczną, a sposobem na poradzenie sobie z tym jest polityka antynatalistyczna, a więc przede wszystkim sterylizacja oraz aborcja.

Razem z nim na konferencji obecny był Parth Dasgupt, ekonomista, który mówił:

„Musimy odwrócić ten proces, który doprowadził nas do chorób, z którymi teraz się mierzymy. To dlatego w watykańskich sympozjach udział wzięli naukowcy specjalizujący się w naturze oraz sprawach społecznych, oraz akademicy z zakresu nauk humanistycznych. Że te sympozja odbywają się w Akademii Papieskiej również ma charakter symboliczny. Pokazuje, że stara wrogość między nauką a Kościołem, przynajmniej w kwestii ocalenia Ziemi, została zdławiona”.

4.03.2017