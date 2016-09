Aborcja niszczy kobietę - wypowiedź hiszpańskiej biolog

Dr. Natalia Lopez Mortalla jest magistrem bioetyki i doktorem biologii. Jest także byłym dyrektorem Wydziału Biochemii i Biologii Molekularnej na Uniwersytecie Nawarra - Szkole Medycznej w Hiszpanii. Obecnie należy do panelu, który przygotowuje i bada dla parlamentu hiszpańskiego reformę aborcyjną.

Jest autorem książek: „Komunikacja rodzica i dziecka w czasie ciąży: więź przywiązania” oraz „Mózg kobiety i mózg mężczyzny”, a także współautorem książki„Pierwsze pięćdziesiąt dni ludzkiego życia.”(wszystkie pozycje w języku hiszpańskim).

W wywiadzie dla Prensa Libre, Lopez Moratalla oświadczyła, iż jest przeciwna jakiejkolwiek formie aborcji, „ponieważ udowodniono już naukowo, że ludzkie życie zaczyna się w momencie poczęcia. Ciąża pozostawia w mózgu kobiety, więź przywiązania do dziecka. Natura przygotowuje kobietę do bycia matką. Istnieją naukowe dowody na to jak bardzo aborcja niszczy kobietę i jak bardzo ta cierpi z jej powodu.”

Lopez Mortalla mówi: „Wśród tych zniszczeń dokonanych przez aborcję jest uzależnienie od narkotyków oraz samobójstwo.” Dodaje także: „uszkodzenia w mózgu podobne do tych, na które cierpią byli weterani wojenni albo Ci, którzy przeszli przez okropny wypadek. Pamięć emocjonalna zostaje zablokowana.” Wyjaśnia ona: „skutki te nie są widoczne u wszystkich kobiet, jednakże te, które cierpią z tego powodu częściej poddają się kolejnym aborcjom, ponieważ muszą one wracać do tych okropnych scen na nowo.” Dodała: „dla niektórych z nich to wszystko kończy się samobójstwem”.

Zapytana o kobiety, które chcą aborcji Lopez odpowiedziała, że kobiety zawsze są w pewnym sensie zmuszane do aborcji ponieważ ojciec dziecka opuszcza ją lub nie ma ona wystarczających środków na jego utrzymanie.”

Powiedziała także, że ciąża jest czymś dobrym dla zdrowia kobiety i że aborcje są tak naprawdę spowodowane przez środowiska, gdzie dominuje „zbyt wygórowana męskość”.

„Doświadczenie na całym świecie ukazuje, że jeżeli kobieta otrzyma pomoc i inne opcje nigdy nie wybierze aborcji. Nie ma czegoś takiego jak prawo do aborcji. Zniszczenie i skutki jakie cierpi kobieta są spowodowane „męskim” społeczeństwem: oni nigdy nie będą musieli przez to przechodzić.”

źr: za ,,Dość milczenia"

