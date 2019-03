Aborcja a miłosierdzie...

- Temat aborcji wywołuje wiele agresji, bardzo nas dzieli. Jest bardzo poruszający i trudny. Czas Wielkiego Postu jest czasem, w którym trzeba głosić miłosierdzie i to miłosierdzie w każdej przestrzeni i do każdej osoby. Jako misjonarz miłosierdzia chcę mówić także o doświadczeniu, które jest również moim udziałem, jako osoby, która towarzyszy tego typu osobom - mówił ks. dr Robert Wielądek, diecezjalny duszpasterz rodzin i misjonarz miłosierdzia.

- To nie jest problem Pana Boga, przebaczyć człowiekowi ten grzech, ale to jest ogromny dramat osób, które później idą z taką świadomością. Papież Franciszek mówi, że to jest bardzo trudne miłosierdzie. Miłosierdzie, które jest towarzyszeniem tym osobom, które po wielokroć wracają do tego momentu. To był taki moment przeklęcia, otwarcia się na dramat, kryzys, który bardzo mocno zaznacza - tłumaczył.