Abonament RTV zapłaci każdy!

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce uratować budżet mediów publicznych poprzez lepszą ściągalność abonamentu RTV. Będzie on zawierał się w zeznaniu podatkowym, co pozwoli na płacenie go przez podatników uiszczających PIT, CIT i KRUS.

Do końca lutego projekt ma się znaleźć w parlamencie. Według pomysłów rządu operatorzy platform cyfrowych i kablówek będą dostarczać Poczcie Polskiej bazy danych swoich klientów, co w założeniu ma pomóc dwukrotnie zwiększyć liczbę osób płacących abonament.

Jak podają wirtualnemedia.pl w 2016 roku wpływy z abonamentu były na poziomie prawie 750 mln zł, a to kwota, którą zapłaciło 1,12 mln z 3,20 mln gospodarstw domowych do tego uprawnionych. Na 2017 rok według KRRiT wpływy z abonamentu mają być jeszcze niższe.

14.02.2017, 16:03