A to ciekawe! Dulkiewicz chwali Jarosława Kaczyńskiego

Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz regularnie uderza w rząd PiS, nie unikając przy tym co bardziej prymitywnych określeń czy porównań. Tym razem jednak wypowiedziała się zaskakująco ciepło o liderze partii rządzącej.

"Pan prezes Jarosław Kaczyński poddał się refleksji, co do jakości naszego języka debaty publicznej"-powiedziała Dulkiewicz na antenie TVN24.

"My nie chcemy wojny, my chcemy, żebyśmy się porozumieli"-mówił Jarosław Kaczyński. Pytana o tę wypowiedź, prezydent Gdańska wyraziła zadowolenie, że pół roku po śmierci jej poprzednika, śp. Pawła Adamowicza, "osoba najważniejsza dla Prawa i Sprawiedliwości mówi te rzeczy".

"Odpowiedzialnością samorządowców, polityków i dziennikarzy jest szukanie tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze przesłanie"-przekonywała rozmówczyni TVN24. Piękne słowa, pamiętajmy jednak, że powinny działać w dwie strony.