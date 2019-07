A Timmermans znów swoje! Nie odpuści Polsce...

"Zaproponowany przez Komisję Europejską coroczny przegląd praworządności we wszystkich państwach UE nie jest alternatywą dla istniejących rozwiązań"-powiedział w czwartek w Brukseli stary-nowy wiceszef Komisji Europejskiej. Timmermans podkreślił, że zmiana kursu w tej sprawie nie jest przewidziana.

"Chcę, żeby było jasne: to nie jest alternatywa dla istniejących instrumentów, które Unia Europejska ma do swojej dyspozycji. To nie jest zmiana kursu Komisji"-powiedział Frans Timmermans na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady ds. Ogólnych.