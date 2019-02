A tak im się spieszyło! Birgfellner nie stawi się na przesłuchanie, a Giertych milczy

„Dopiero na stanowcze żądanie prokuratora do dostarczenia nagrań zawiadamiający przedłożył je dopiero 13 lutego 2019 roku. Nośnik elektroniczny przedstawiony prokuraturze zawierał jakiś zapis dwóch rozmów, co do których nie można stwierdzić z całą pewnością, czy dotyczą one spotkań wskazanych przez zawiadamiającego i opisanych w „Gazecie Wyborczej”. Do chwili obecnej prokurator nie otrzymał od zawiadamiającego Geralda B. i jego pełnomocnika Romana Giertycha oryginałów nagrań”.