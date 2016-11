A stron terrorystów Facebook jakoś nie cenzuruje!

reklama

31 października 2016 r. Muhammad ‚Abd Al-Chalek Turkman, 25-letni policjant palestyński, dokonał zamachu z użyciem karabinu na punkt kontrolny w Beit El, raniąc trzech żołnierzy izraelskich, w tym jednego ciężko. Brat Turkmana, Rabia, który został zabity w 2011 r., był funkcjonariuszem w Brygadach Męczenników Al-Aksa i Komitetach Ludowego Oporu, oraz działał w starciach z Izraelem podczas intifady Al-Aksa.

Po zamachu użytkownicy palestyńskich mediów społecznościowych zamieścili zdjęcia i bannery chwalące Turkmana i jego zamach. Takie wpisy pojawiły się także na stronach FB biur Fatahu na Zachodnim Brzegu, a także na oficjalnej stronie Fatahu, która pisze o Turkmanie jako “bohaterskim męczenniku”.

Strony Facebooka związane z Hamasem przedstawiały wezwania do personelu palestyńskich sił bezpieczeństwa, żeby dokonywali podobnych zamachów jako część obecnej intifady Al-Kuds, która zaczęła się w październiku 2015 r. W sieciach społecznościowych pojawiły się też hashtagi: „Opierający się policjant” i „Męczennik policjant”.

Po zamachu oficjalna strona Facebooka Fatahu zamieściła plakat pokazujący zdjęcia Muhammada Turkmana na tle meczetu Al-Aksa. Plakat, zamieszczony także na stronach Facebooka biur Fatahu w Tulkarem, Betlejem, mieście ‚Illar i śródmieściu Chan Junis, miał napis: „Męczennik policjant Muhammad Turkman, oficer w siłach specjalnych policji palestyńskiej, sprawca operacji strzelania w pobliżu punktu kontrolnego w Beit El, który zranił trzech żołnierzy izraelskich”. Strony Facebooka przekazywały plakat używając różnych hashtagów, takich jak “Męczennik policjant”, “Członek Palestyńskiego Narodowego Ruchy Wyzwoleńczego Fatah”, “Członek aparatu Autonomii Palestyńskiej” i “Honorowy człowiek prezydenta Mahmouda Abbasa”.

Zdjęcie Turkmana zostało zamieszczone później z tekstem: “Ruch Fatahu w Kabatiji używa głośników, by opiewać swojego syna, bohaterskiego męczennika Muhammada Turkmana, który przeprowadził operację ‚Beit El’ dziś wieczorem”.

Strony Hamasu na Facebooku wzywają członków palestyńskiego aparatu bezpieczeństwa do przeprowadzenia kolejnych zamachów

Strona Facebooka palestyńskiej agencji informacyjnej Szihab, która jest stowarzyszona z Hamasem, zamieściła plakat aprobujący operację Muhammada ‚Abd Al-Chaleka Turkmana i wzywający innych członków palestyńskiego aparatu bezpieczeństwa do zaangażowania się w intifadę. Napisali: „Ruch Hamasu z radością wita operację męczennika Muhammada Turkmana, oficera aparatu policyjnego, i uważa to za potężne przesłanie w działaniach przeciwko zbrodniom okupanta. Ruch wzywa więcej członków palestyńskich [aparatów] bezpieczeństwa do dołączenia do palestyńskiej intifady. #Opierający się policjant”.

Strona Facebooka jednej z witryn internetowych Hamasu, PALDF, zamieściła grafikę ze zdjęciem Turkmana wraz ze zdjęciami członków palestyńskiego aparatu bezpieczeństwa, którzy dokonali poprzednich zamachów na Izraelczyków podczas intifady Al-Kuds. Są to Mazan Hasan Ariwa, oficer wywiadu AP, którzy otworzył ogień do żołnierzy izraelskich na punkcie kontrolnym Hizma 3 grudnia 2015 r. i Amdżad Al-Sukari, członek sił bezpieczeństwa, który zrobił to samo na punkcie kontrolnym Beit El 31 stycznia 2016 r. Obok zdjęcia Turkmana jest kolaż ze znakiem zapytania i podpisem “Kto będzie następny?”

Plakatami chwalącymi Turkmana dziliły się także lokalne strony Facebooka Fatahu w miastach palestyńskich, jak również strony informacyjne. Jeden z takich plakatów, zamieszczony przez stronę Facebooka „Wiadomości palestyńskie w każdym momencie”, który zamieszcza informacje i posty o treści związanej z Hamasem, chwalił zamach Turkmana i pisał, że jego nagroda będzie bilet do raju. Napis brzmi: „My, mężczyźni [Zachodniego] Brzegu, przyszliśmy, by umierać jako męczennicy. Te strzały są dla ciebie, matko, i z nimi przejdę bramy raju. Tutaj oni są, tutaj oni są, tutaj oni są – bezprzykładni bohaterzy”.

8.11.2016, 15:15