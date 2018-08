A Rostowski mówił, że 'PINIENDZY nie ma i nie będzie'... Zdrojewski: Dzięki PO Polskę stać na 500 Plus!

To, że program Rodzina 500 Plus okazał się ogromnym sukcesem, przyznają nawet politycy, publicyści i komentatorzy nie do końca przychylni rządowi Prawa i Sprawiedliwości.

Mylą się jednak ci, którzy uważają, że sukces prorodzinnego programu obecnego rządu, dzięki któremu polskie rodziny wychodzą z biedy i ubóstwa, mogą zabrać dzieci na wakacje i wyposażyć do szkoły, a wcześniej nie zawsze tak było, to zasługa Prawa i Sprawiedliwości... Oto bowiem europoseł Platformy Obywatelskiej, Bogdan Zdrojewski stwierdził, że... Polskę było stać na 500 Plus dzięki rządowi PO-PSL!

"500+ jest wartością na którą razem z PSL, PO pracowała, by Polskę było na to stać. To, żeby 500+ było możliwe, trzeba było wybronić Polskę z kryzysu ekonomicznego i PiS na tym skorzystał i dobrze, że skorzystał"- stwierdził były minister kultury. A to przypadkiem nie kolega z rządu mówił, że na 500 Plus i inne propozycje PiS "PINIENDZY nie ma i nie będzie"? A to nie poszczególni politycy Platformy Obywatelskiej upierali się, że Polski na 500 Plus nie stać, że to rozdawnictwo, a kiedy sukces programu stał się widoczny, wycofywali się z tego rakiem i chcieli rozszerzyć go na rodziny z jednym dzieckiem lub na pierworodne dzieci w rodzinach?

Nie po raz pierwszy okazuje się, że politycy Platformy Obywatelskiej są mistrzami w odwracaniu kota ogonem...

yenn/TVN24, Fronda.pl