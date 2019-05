A Owsiak swoje: To wstyd, obciach, coś niepojętego!

– Głównym problemem jest to, że ponad połowa Polaków olała ten dzień, nie poszła na wybory, miała to gdzieś. To nieprawdopodobne rzecz niebywała, że wolny naród w większość swojej mocy i siły rezygnuje z tej możliwości - stwierdził Owsiak

– Wybieramy my, nikt za nas. To były uczciwe demokratyczne wybory. Taka była wola narodu. Niestety mniejszej jego połowy – mówił Owsiak.

Tymczasem frekwencja wyborcza w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego byla historyczna! Jak podaje PKW wyniosła 45,68 proc. uprawnionych do głosu. Znaczącym jest też fakt, że wystąpiła mała ilość głosów nieważnych – wyniosła ona ok. 112 tys., a więc niecały 1 proc. głosów. Liczba ważnych głosów to 13 647 311.