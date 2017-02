A. Nowak: Geopolityczne koncepcje Józefa Piłsudskiego

Rozważania o geopolitycznej istocie położenia Polski pojawiły się w myśli Józefa Piłsudskiego na długo jeszcze zanim Polska wróciła na polityczna mapę Europy, a on sam stanął na jej czele jako Naczelnik Państwa, dwie dekady przedtem nawet zanim samo pojęcie „geopolityka” wprowadzi do wokabularza refleksji europejskiej Rudolf Kjellen.

Przyjęty przez zjazd założycielski w 1892 roku Szkic programu PPS postawił nową partię w roli spadkobierczyni pokoleń powstańczych 1794, 1830, a przede wszystkim 1863 roku. Zacytowane pierwsze dwa akapity Szkicu zawierają sformułowania, które odsłaniają od razu rangę jednego "antymoskiewskiego" - elementu owego spadku, jaki PPS świadomie podejmowała. Nowa, socjalistyczna Polska miała dać dostateczną siłę odporną przeciw "najazdowi", miała rozkuć, oddzielić Polskę od "wschodniego despotyzmu", miała oderwać polskie społeczeństwo od "obcego mu i na niskim szczeblu rozwoju będącego społeczeństwa rosyjskiego".

Wpisane w Szkic programu cele polityczne i zasady taktyki partyjnej wskazywały także w odnowionej formie na tradycyjny zasięg aspiracji socjalistycznej irredenty na wschodzie: PPS miała rozszerzyć swą działalność na "prowincje dawniej z Rzecząpospolitą Polską związane", by Litwę i Ruś włączyć ostatecznie w kształt "samodzielnej rzeczypospolitej demokratycznej", na zasadzie całkowitego równouprawnienia i dobrowolnej federacji.

"[...] w imię naszej i waszej wolności - Polska musi się oddzielić od Rosji.

W imię naszej i waszej wolności! Pogląd ten umocniła w nas dyskusja, jaka w [18]91 roku toczyć się zaczęła w kwestii wojny i zewnętrznej polityki socjalistycznej. Okazało się, że międzynarodowy obóz socjalistyczny - pominąwszy zakapturzonych i jawnych anarchistów - zgodny jest w uznaniu potrzeby 'zburzenia państwa rosyjskiego', nie tylko caratu, ale całej maszynerii, która na olbrzymich przestrzeniach skuła przymusem setki narodowości i jest najsilniejszą twierdzą reakcji".[1]

Założeniom programu paryskiego PPS, praktyczny wymiar, a wraz z nim nieuchronne korekty i przesunięcia akcentów na dostępne pole działania, nadali działacze krajowi PPS. Wśród nich od początku niemal, bo już od czerwca 1893 roku, czołowe miejsce zajął - pozyskany dla organizacji przez Stanisława Mendelsona w styczniu tegoż roku - Józef Piłsudski. On ostatecznie wyprofilował kształt tego, co można nazwać „geopolityką wschodnią” PPS. Podstawowe wyznaczniki owej koncepcji określał po pierwsze zasięg aspiracji niepodległościowych, wyznaczonych tymczasem obszarem działalności, jaki zawarowywała sobie na wschodzie PPS (z Litwą, Białorusią i Ukrainą); po drugie - stosunek do Rosji, do państwa rosyjskiego, do opozycji antycarskiej, w tym przede wszystkim do rewolucyjnych partnerów w rosyjskim społeczeństwie, a obok tego do ruchów narodowościowych, odśrodkowych w imperium. W tych właśnie kwestiach Piłsudski wyraził swoje stanowisko i narzucił je tworzącej się organizacji krajowej już w czerwcu 1893 roku na I Zjeździe PPS w Wilnie. Wyrazem tego stanowiska stał się Stosunek do rewolucjonistów rosyjskich - autorski tekst Piłsudskiego, przekazany do centrali Związku Zagranicznego Socjalistów i opublikowany jako oficjalne uzupełnienie Szkicu programu w sierpniowym "Przedświcie".

Wychodząc od stwierdzenia sukcesu rozniecającej szowinizm wielkoruski polityki caratu, a zarazem braku stanowczej reakcji na ten fakt ze strony słabych i rozbitych grupek opozycyjnych w Rosji, Piłsudski domagał się - jako warunku wstępnego wszelkich stosunków z "rewolucjonistami rosyjskimi" - jednoznacznego zaakceptowania przez nich irredentystycznych, obejmujących "Litwę i Ruś" ambicji PPS. Zgoda na ten warunek, podporządkowanie się kontroli PPS na tak zakreślonym terenie jej działania i czynne wsparcie jej politycznych żądań w sprawie polskiej - te okoliczności, nie zaś doktrynalna wierność socjalistycznej ortodoksji, miały być wedle Piłsudskiego probierzem wartości rosyjskich partnerów. Piłsudski od początku postanowił też konsekwentnie akcentować nie walkę rosyjskich rewolucjonistów z caratem, ale ucisk narodowościowy jako główną cechę wewnętrznego położenia w imperium rosyjskim - a zarazem najpotężniejszy materiał wybuchowy, mogący rozsadzić w reakcji prześladowanych narodów państwo Romanowów. Formalnie od III Zjazdu (lipiec 1895) PPS obowiązywała uchwała stwierdzająca, że "narody ujarzmione" stanowią siłę, "która przy odpowiednich warunkach decydować będzie o losach caratu" i że - w konsekwencji - najpewniejszym środkiem obalenia caratu będzie "oddzielenie od dzisiejszego państwa rosyjskiego ujarzmionych przez carat narodowości".[2]

Stworzenie panoramy ucisku narodowości wyżej rozwiniętych społecznie, o większej politycznej kulturze, a także opis ich dojrzałości i szans do "wybicia się na niepodległość" - stało się (zgodnie z podziałem pracy liderów PPS) zadaniem, jakie podjął Leon Wasilewski. Do jakiego jednak stopnia był w tej dziedzinie podporządkowany - i on, i cała PPS - indywidualności Piłsudskiego, świadczy historia powstawania najważniejszej bodaj publikacji z zakresu antyimperialnej „geopolityki” narodowościowej PPS - wydanej przez Wasilewskiego w 1901 roku w Londynie broszury We wspólnym jarzmie. O narodowościach przez carat uciskanych. Powierzona Wasilewskiemu do napisania broszura musiała uzyskać akceptację "towarzysza Wiktora". Wszystkie przedstawione przez Piłsudskiego w dwóch listach z końca 1899 roku uwagi i poprawki zostały bez dyskusji przyjęte, co nakazywałoby wręcz przyjęcie współautorstwa całej broszury przez owego szczególnego recenzenta. Wasilewski przedstawiał pierwotnie szczegółowy opis etnograficzny poszczególnych obszarów Cesarstwa Rosyjskiego, wydzielając w osobnych rozdziałach - prezentujących szczególne warunki antynarodowościowej polityki caratu na danym obszarze i zarazem szanse mobilizacji odśrodkowych, separatystycznych ruchów - Litwę, Białoruś, Małoruś, Kraj Nadbałtycki (Łotwa i Estonia), Finlandię, Armenię, Gruzję, Mołdawię. Piłsudski nakazał połączenie Litwy i Białorusi w jeden rozdział - tak ze względu na przekonanie o historycznej jedności ziem Wielkiego Księstwa, myśl o wykorzystaniu w irredentystycznym programie nie całej Białorusi, ale jej zachodniej i środkowej części, do niedawna katolickiej lub unickiej, najściślej związanej z dawną Rzeczpospolitą, wreszcie ze względu na stosunki z litewską socjaldemokracją, zarzucającą PPS dzielenie Litwy na rdzenną i polsko-białoruską. "Zaznaczyć i dowieść trzeba myśli - pisał Piłsudski - że z wielu względów Litwa to dalszy ciąg Polski [...] Przyszłość - brak danych dla samodzielności; najlepsze urządzenie się z Polską z zabezpieczeniem Polakom, Litwinom, Białorusinom i Żydom swobodnego rozwoju i usunięcie przewagi jednej narodowości nad drugą, co jest koniecznym wobec ogromnej gmatwaniny stosunków narodowościowych."[3]

Piłsudski zalecił również zmiany w części poświęconej Ukrainie, chcąc udzielić więcej miejsca socjalistom ukraińskim w Galicji jako rozsadnikom idei irredenty na "braci w zaborze rosyjskim". Zasugerował także rezygnację z poświęcania odrębnych rozdziałów Armenii i Gruzji, dla których położenia i walki o jego poprawę wystarczyć miały ogólne wzmianki we wstępie (wspominanie Mołdawii w ogóle było - zdaniem Piłsudskiego - niepotrzebne). Rozdziały dotyczące Łotwy i Estonii oraz Finlandii recenzent pozostawił bez zmian. Litwa, w historycznym jej rozumieniu, miała dla kierownika krajowych prac PPS największe znaczenie - co było wypadkową tak jego osobistych przekonań i sentymentów, jak też skali problemów, które na jej terenie PPS musiała przezwyciężać, myśląc o federacyjnej przyszłości. Piłsudski nie lekceważył jednak pozostałych obszarów i narodowości, zamkniętych w granicach Cesarstwa Rosyjskiego.

Szukając drogi do niepodległości w wewnętrznej rewolucji w państwie carów, zdawał sobie sprawę, że na tej drodze Polska - choć pierwsza - nie może pozostać samotna. Praca nad rozbudzaniem i łączeniem sił niepodległościowo-rewolucyjnych Litwy, Białorusi i Ukrainy wokół programu federacji z Polską miała być stowarzyszona z wysiłkami na rzecz decydującego w przyszłości osłabienia siły państwowej Rosji - poprzez secesję innych także, strategicznie ważnych okrain. PPS szukała wszędzie - od Kaukazu i Armenii po Finlandię - stałych kontaktów z ruchami opozycyjnymi, separatystycznymi. Równocześnie jednak sam Piłsudski przewidywał, że bez porozumienia z samymi Rosjanami, z rosyjskimi rewolucjonistami, bez wymuszenia na nich zgody na ów program narodowościowej parcelacji carskiego imperium, program ten bardzo trudno będzie urzeczywistnić.

Praktyczne oparcie dla geopolitycznego przewrotu, o jakim myślał Piłsudski, mógł dać nie sojusz z rewolucjonistami, ale podjęcie współpracy z mocarstwami centralnymi, wchodzącymi właśnie w okres coraz ostrzejszej rywalizacji o dominację nad Europą Środkowo-Wschodnią z Rosją. Tego wyboru dokonał Piłsudski po doświadczeniu rewolucji 1905 roku. Z Austro-Węgrami i Niemcami – przeciw Rosji. To był wybór taktyki, która miała prowadzić do usamodzielnienia w końcu polskiej inicjatywy politycznej na wschodzie. Dzięki wyjątkowemu zbiegowi okoliczności – doprowadziła...

Polityka wschodnia stała się sprawą praktyczną, gdy Piłsudski był już na czele państwa polskiego. Separatystyczne dążenia narodów dawnego imperium Romanowów były w tym momencie realizowane (na ogół przy efektywnej pomocy Niemiec w roku 1918). Litwa i Ukraina miały swoje państwa, bynajmniej jednak nie nastawione na współpracę z Polską. Państwa te nie zyskały jednak również oparcia w zwycięskich mocarstwach Ententy, które wolały widzieć odnowioną Rosję republikańską, dopuszczając jedynie secesję Polski i Finlandii z dawnego imperium. Od wschodu tymczasem zarówno niepodległej Ukrainie, Litwie, szansom na budowę samodzielności Białorusi, jak też utrzymaniu suwerennej Polski zagrażała restauracja imperialnej polityki Rosji w nowej, rewolucyjnej formie. W tę złożoną sytuację Piłsudski próbował wpisać swój scenariusz przebudowy europejskiego Wschodu. Pierwszy szkic owego scenariusza tworzył blok spisanych na przełomie listopada i grudnia 1918 roku instrukcji. Dostosowując się w nich do poglądów przeważających wówczas w kręgu mocarstw Ententy, bez których pomocy Polska nie mogła utrwalić swojego niepodległego istnienia, Piłsudski akceptował wyraźnie koncepcję „inkorporacyjną” na wschodzie. Nie było więc mowy o niepodległej Ukrainie, ani Litwie, ani tym bardziej Białorusi. O tym, że w niesprzyjających warunkach politycznych nie należy przeciwstawiać idei federacji i inkorporacji, mówił Piłsudski otwarcie i w lutym 1919 roku do Władysława Baranowskiego, swego zaufanego wysłannika do Paryża, a powtórzyć musiał w grudniu 1919 roku, co zapisał z kolei w swoim Diariuszu Kazimierz Świtalski.[4] Najwyraźniej jednak uzupełnianie się obu tych perspektyw w poszukiwaniu praktycznych koncepcji rozwiązania spraw wschodnich przez Piłsudskiego ukazuje obszerny, wart jednak zacytowania, fragment instrukcji Naczelnika Państwa dla jego delegatów na konferencję pokojową – z 30 listopada 1918 roku: “Granice przyszłej Polski winny jej zabezpieczać możność ekspansji na wschód [to podkreślenie i następne podajemy za oryginałem] i pełnię działań kolonizacyjnych. Kolonizacja na wschodzie stanowi konieczny warunek odrodzenia i rozwoju zrujnowanego przemysłu, jedyne pole zatrudnienia masy bezrobotnych, inaczej skazanych na emigrację przymusową. [...] Stwierdzić należy, iż chcemy dobrych sąsiedzkich stosunków z Rosją. Ułożenie przyjazne tych stosunków jest tym łatwiejsze, że ekspansja obu narodów idzie w kierunku wschodnim. Rosja zrujnowana, wycieńczona upływem krwi, nie jest zdolną do powrotu ekspansywnego na zachód. Nie odbierając przeto Rosji żadnych ziem jej własnych, a w szczególności nie sięgając po żadne jej bogactwa rolne, Polska zabezpieczyć sobie musi dostatecznie teren ekspansji własnej, oraz ustalić wygodną i trwałą granicę państwową na wschodzie. Ta granica wkluczać [sic] powinna Litwę, Pińszczyznę, zachodnią część Wołynia i tereny przemysłowe środkowej Galicji. Litwa winna być złączona z Polską z uwagi na konieczność kolonizacji, na wspólnotę historyczną, na tradycję religijną, wspomnienia unickie [sic] i wreszcie na to mnóstwo pracy kulturalnej, jakie Polacy w nią włożyli. [...] W ostateczności jednakże, gdyby Litwa jako całość nie weszła w skład państwa polskiego i przyłączoną została do innego państwowego organizmu, w takim wypadku Polska nastawaćby musiała na to, by właściwa Litwa została ograniczoną do jej obszaru etnograficznego, bez Mińszczyzny białoruskiej i Wileńszczyzny polskiej. Polskie wpływy na Litwie są w obecnej chwili jedyna ostoją społeczną tego kraju przeciwko bolszewizmowi i jeżeli nie będzie nam danem Litwę jako zaporę budować, niechybny jest wylew bolszewizmu na te kraje. W Galicji nasze minimum narodowe jest linią objemującą Lwów i Kałusz; ewentualnie w układzie dobrowolnym z Rosją gotowi jesteśmy ustąpić z części Galicji wschodniej w zamian za ustępstwa ze strony rosyjskiej na terenach litewskich i białoruskich. Wschodnia granica Polski musi być w porozumieniu z Rosją wyrównana, dawać Polsce osłonę bezpośredniej linii kolejowej z Wilna przez Kowel do Lwowa, zaś między Rosją a Polską winna zostawiać pas błot i lasów Prypeci. [...] W ten sposób Rosji ustępuje się wszystkie tereny urodzajne, nie potrzebujące wkładów ani pracy rekonstrukcyjnej. Sobie zaś samym bierzemy zniszczone kraje podatne na nasz silny kolonizacyjny materiał.[5]

Program terytorialny przedstawiony w powyższej instrukcji, nie odbiegający od wizji Dmowskiego prezentowanej równolegle na posiedzeniach Komitetu Narodowego Polskiego, stanowił minimum, o jakie również Piłsudski gotów był walczyć w każdych warunkach – by powstałe państwo polskie mogło się w ogóle utrzymać między potężnymi sąsiadami. Na taki program miał niewątpliwe przyzwolenie zdecydowanej większości polskiej opinii politycznej. Z hołubionego od lat w wyobraźni politycznej bardziej ambitnego projektu rozbicia rosyjskiego imperium przez podtrzymanie niepodległej Ukrainy Naczelnik Państwa wszakże nie rezygnował, co potwierdziły najdobitniej jego późniejsze decyzje. Musiał się jednak z całą pewnością liczyć z tym, że być może nie będzie mu dane go realizować.

Wobec słabości własnej aktualnej pozycji vis-á-vis Ententy (a do niej wszak postulaty wymienione w instrukcjach były adresowane), racje „dyplomatyczne” nakazywały niewątpliwie ograniczenie polskich postulatów do pewnego minimum, na którego przyjęcie w Paryżu można było mieć nadzieję. Dla Piłsudskiego linię takiego minimum wytyczały przede wszystkim względy wojskowe: obsadzenie strategicznych linii kolejowych, odgrodzenie od potencjalnego ataku granicą błot poleskich. Charakterystyczne było także zaakcentowanie przynależności Wilna i Lwowa do Polski jako prawa w żadnej sytuacji niezbywalnego. W istocie Piłsudski chciał pozyskać pomoc – polityczną i przede wszystkim materiałową, jeśli nie wprost militarną – mocarstw Ententy, ale dalej, w oparciu o tę pomoc, po umocnieniu Polski jako czynnika polityki wschodniej, miał nadzieję prowadzić dalej własną strategiczną akcję.

