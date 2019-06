A można też tak! Nawróceni homoseksualiści promują czystość! ,,Mówią, że nie istniejemy''

Polak Ateista Dumny Gej 6.6.19 11:40

Ciekawe ilu spośród uczestników tego marszu to faktycznie osoby LGBT? Raczej kilku prawdziwych urobionych, a reszta to "kibicujący" im katoheterole, razem tworzą iluzję grupy "nawróconych". To ostatnie to też ciekawe sprawa, bo mamy tutaj do czynienia z narzuceniem jedynie słusznej ideologii pt. jesteś szczęśliwym gejem = nie możesz wierzyć w Boga. Jest to oczywista bzdura, gdyż wielu LGBT wierzy w Boga, tyle, że nie takiego, którego wierzy homofobiczne religiofilstwo. Geje wierzą w Boga aprobującego miłość jednopłciową. Homofobicznej części religiofilii pozostaje się z tym pogodzić, lub dalej uprawiać bezwstydne i nielogiczne piierdololo o "nawróceniach".



Jest jednak pozytywny aspekt tego marszu, przynajmniej w Stanach zorientowali się już, że kłamstwo o zmianie orientacji, cudownym uzdrowieniu, wyleczeniu itd już nie przejdzie, bo nikt w to nie wierzy. Teraz katolstwo zmieniło taktykę propagandy, już nie mówią o reorientacji, a życiu w ascezie. Mamy zatem progres, małymi kroczkami w końcu i oni zrozumieją, że to są głupoty, na które nie warto tracić czasu.