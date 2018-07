A może w góry z Janem Pawłem II?

Nie jest tajemnicą, że Jan Paweł II - Honorowy Przewodnik Tatrzański, Honorowy Członek PTTK i PTT oraz Honorowy Członek Związku Podhalan - ukochał góry i często oraz chętnie wracał na szlaki. Tam odpoczywał, modlił się i doświadczał Bożej obecności. W 25. rocznicę rozpoczęcia jego pontyfikatu rodacy przygotowali dla niego szczególny dar - specjalne oznakowanie części szlaków, którymi wędrował i nazwanie ich Szlakami Papieskimi. Była to także odpowiedź na jego prośbę, wypowiedzianą w Nowym Targu w 1979 roku: „Pilnujcie mi tych szlaków"

15 lat później, na półmetku wakacji, przypominamy o tym wielkim dziele, które nieustannie rozwija się i służy kolejnym pokoleniom. Dziś, oznaczonych Szlaków Papieskich w Polsce istnieje bardzo dużo i naprawdę jest z czego wybierać. Charakteryzują się zróżnicowanym stopniem trudności i różnym czasem przejścia. Niektóre z tras świetnie nadają się na rodzinną wędrówkę, inne wymagają więcej wysiłku i determinacji. Wszystkie szlaki łączy natomiast jedno - dzięki zgromadzonym dowodom źródłowym lub relacjom świadków wiemy na pewno, że wędrował tamtędy Karol Wojtyła - jako świecki, ksiądz, biskup, kardynał czy wreszcie jako papież. W 2003 r. z inicjatywy Urszuli Własiuk powołana została Fundacja Szlaki Papieskie. Jej zadaniem jest wytyczanie nowych tras oraz dbanie o te, które już istnieją.

Aktywne i twórcze odpoczywanie

Szlaki Papieskie to nie tylko dowód ogromniej pasji do gór Jana Pawła II, ale także promocja i zachęta do naśladowania go także w stylu odpoczywania, które było aktywne i twórcze. A świadomość, że kilkadziesiąt lat temu tymi samymi widokami zachwycał się ktoś, kto dziś jest święty sprawia, że wędrowanie jego śladem staje się doświadczeniem obcowania świętych.

Obecnie Szlaki Papieskie znajdziemy we wszystkich górach w Polsce. Wytyczone zostały także szlaki kajakowe na północy kraju. Trasy górskie nie posiadają szczególnych, osobnych nazw, ale związane są z nazwami pasm górskich. Warto wspomnieć, że oprócz różnego rodzaju szlaków papieskich istnieją także Miejsca Papieskie, związane z posługą duszpasterską kard. Karola Wojtyły.

W Polsce Szlaki Papieskie znajdują się w: Beskidzie Makowskim, Beskidzie Małym, Beskidzie Niskim, Beskidzie Śląskim, Beskidzie Sądeckim, Pieninach, Beskidzie Wyspowym, Beskidzie Żywieckim, Bieszczadach, Gorcach, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na Orawie, Podhalu, Płaskowyżu Draboża, Sudetach i Tatrach. Natomiast Miejsca Papieskie znajdują się na terenie Kotliny Oświęcimskiej, Spiszu, Pogórza Wielickiego, Gór Świętokrzyskich, Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego oraz Ziemi Chrzanowskiej. W każdym z tych regionów Szlaki Papieskie oraz Miejsca Papieskie zostały oznakowane. Skorzystać można także z map i przewodników, które ułatwiają wędrówkę turystom.

W górach tak jak w życiu

Piotr, student trzeciego roku UPJPII, podobnie jak niegdyś Karol Wojtyła, kiedy tylko może wybiera się w góry. Wspomina, że już jako dziecko, kiedy wraz z rodzicami bywał nad jeziorami czy w górskich dolinkach, zawsze fascynowały go okoliczne szczyty, przyglądał im się i chciał być właśnie tam. Pragnienie to zaczął realizować w połowie nauki w liceum i tak już zostało. Dlaczego tak bardzo lubi tam wracać?

- Oczywiście ogromne znaczenie mają wrażenia estetyczne, niespotykane nigdzie indziej: piękno przyrody, ogrom otwartej przestrzeni, cudne krajobrazy, to wszystko wciąga - opowiada Piotr. - Ale jest jeszcze coś. Dla mnie wędrówka górska jest jakby symbolem ludzkiego życia. Lubię tak o tym myśleć. Nieustanne zdobywanie obranego wcześniej celu, najpierw przygotowania, a potem mozolna wspinaczka aż na szczyt. Zazwyczaj pod górkę, ale bywają także odcinki płaskie, a nawet takie, kiedy schodzimy w dół, mimo że zmierzamy na szczyt. Zupełnie jak w życiu.

Piotr dodaje także, że mimo iż wspinanie się jest męczące, czasem monotonne i mozolne, to perspektywa szczytu jest wielką motywacją. A kiedy już się na nim stanie, uczucie satysfakcji i roztaczające się wokół widoki wynagradzają wszelki trud.

Kiedy pytam go o doświadczenie Pana Boga w górach, potwierdza, że tam jest On bliższy. - I nie tylko dlatego, że jesteśmy na wyższej wysokości względem morza, a więc bliżej nieba - śmieje się. - Pan Bóg obecny jest w swoim stworzeniu. Nigdzie indziej nie doświadczam tego tak mocno jak właśnie w górach. Wtedy też, patrząc na szczyty, uświadamiam sobie Jego potęgę i wielkość oraz swoją ludzką kruchość i małość.

Piotr wyznaje także, że w góry wybiera się zazwyczaj z przyjaciółmi lub znajomymi, ale zawsze znajduje chwilę, by odłączyć się od reszty, iść w ciszy i pomodlić się.

Prywatna pielgrzymka albo hołd

W piosence Fundacji „Szlaki Papieskie", do której słowa i muzykę napisał Andrzej Mróz, znajdujemy takie słowa skierowane do papieża Polaka:

Zanim za Tobą tam podążymy

Skąd widać wszystkie góry tego świata

Będziemy chodzić po Twoich śladach

Po naszych górach, po Twoich szlakach.

Warto wybrać się na szlak z Janem Pawłem II. Takie wędrowanie może być nie tylko dobrym sposobem na aktywny wypoczynek, ale jeśli pójdziemy z konkretną intencją w sercu, stanie się swoistą pielgrzymką lub pięknym hołdem oddanym polskiemu papieżowi w roku obchodów 40-tej rocznicy jego wyboru na Stolicę Piotrową.

Justyna Walicka - Archidiecezja Krakowska

dam/diecezja.pl