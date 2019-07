A jednak solo? Zaskakujące słowa posła PO o koalicji

W rozmowie z TVP Info poseł Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Furgo ocenił, że PO może pójść do wyborów sama. Jednocześnie polityk przyznał, że jak na razie to tylko spekulacje.

W ocenie Grzegorza Furgo, taka deyczja mogłaby być podyktowana niechęcią Ludowców do przyłączenia się do szerokiej koalicji lewicowo-liberalnej.

Zarząd PO ma podjąć decyzję, w jakiej formule Platforma wystartuje w wyborach. Wobec decyzji PSL o samodzielnym starcie jako PSL-Koalicja Polska niemożliwe będzie odtworzenie Koalicji Europejskiej, którą w wyborach do PE tworzyły PO, Nowoczesna, PSL, SLD i Zieloni. Na dziś Platforma Obywatelska z Nowoczesną i Inicjatywą Polską tworzy Koalicję Obywatelską. Zarząd Krajowy miałby rozstrzygnąć kwestię ewentualnego zaproszenia do współpracy pozostałych partnerów z dawnej Koalicji Europejskiej, plus- ewentualnie- wiosnę Roberta Biedronia.