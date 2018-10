A jednak. Kukiz przyznał się do skandalicznego wpisu, przeprosił i stwierdził, że scena polityczna myli mu się z rockową...

Wczoraj istną burzę wywołały skandaliczne posty, które pojawiły się na twitterowym koncie Pawła Kukiza w nocy z piątku na sobotę. Polityk uderzał w nich w obrzydliwy sposób w Marka Jakubiaka czy Jacka Wilka, który z Kukiz’15 odszedł w lutym tego roku. Kukiz wczoraj w rozmowie z PAP stwierdził, że to nie on jest autorem wpisów, dodawał też, że „utracił kontrolę” nad profilem, do którego dostęp miało „zbyt wiele osób”. Dziś jednak zmienił zdanie.