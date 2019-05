A jednak! Andrzej Halicki zapowiada wprowadzenie związków partnerskich. Potem adopcja dzieci przez LGBT?

Polityk Platformy Obywatelskiej i kandydat z Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego odpowiada zgodnie z instrukcją, którą ujawnił na marszu poseł Rafał Grupiński. Podczas sobotniego marszu "Polska w Europie" w Warszawie został zapytany, co Koalicja Europejska zrobi z postulatem wprowadzenia związków partnerskich.



- My na pewno w tej sprawie będziemy działać progresywnie, ale po dwudziestym którymś października. Po prostu musimy prowincje przyciągnąć do głosowania. (...) Stąd też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo. Może to Rafał (Trzaskowski) mówił w Warszawie, ale my już tego nie możemy mówić w... czy Świebodzinie. Tam nas ludzie przepędzą. To jest problem- odparł polityk Platformy.