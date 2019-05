W Krakowie, w Centrum Konferencyjno-Wystawowym na Wawelu odbędzie się inauguracja akcji „Dar na Stulecie”. Potrwa ona cały rok, a jej celem jest wzniesienie „duchowego pomnika” dla Papieża Polaka z okazji jego setnych urodzin. Na specjalnej platformie internetowej www.darna100.pl rejestrowane będą inicjatywy, które budują wśród uczestników poczucie wspólnoty i solidarności. Wolontariat, modlitwa, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym czy edukacyjnym to obszary działań, w których każdy może przyłączyć się do tego projektu. Mogą to być osoby indywidualne, instytucje, stowarzyszenia i wspólnoty. Stworzona została specjalna mapa, na której umieszczone będą służące temu działania.

W najbliższą sobotę, 18 maja 2019 r. przypada 99. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Z tej okazji w różnych miejscach Polski, szczególnie w archidiecezji krakowskiej, z której pochodził, będą odbywały się wydarzenia, wpisujące się w obchody urodzin. Tego dnia rusza również projekt „Dar na stulecie” będący przygotowaniem do 100. urodzin Papieża.

W Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, rodzinnym mieście Ojca Świętego Jana Pawła II, kardynał Stanisław Dziwisz 18 maja 2019 r. będzie sprawował o godz. 11:00 uroczystą Mszę św. z okazji 99. rocznicy urodzin Papieża Polaka. W Eucharystii udział weźmie m.in. młodzież ze szkół i placówek, które noszą imię św. Jana Pawła II. Młodzi ludzie przyjadą do rodzinnego miasta Świętego już po raz 19.

Wieczorem, o godz. 19:00 na wadowickim rynku – tym razem na placu Jana Pawła II – zaprezentowane zostanie widowisko „Decalogue”. Inspiracją do powstania tego międzynarodowego projektu były słowa Dekalogu oraz nauczanie Papieża Polaka. Widowisko muzyczne, łączy nie tylko artystów z całego świata, ale również różne gatunki i style muzyczne. Projekt „Decalogue” powstał we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem – Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które wspiera konkretne działania w zakresie pomocy humanitarnej m.in.: odbudowę domów w Syrii, budowę studni w Sudanie, jak również pomoc rodzinom w Libanie i Iraku. Więcej o wydarzeniu: „Decalogue”.

W Krakowie, w Centrum Konferencyjno-Wystawowym na Wawelu odbędzie się inauguracja akcji „Dar na Stulecie”. Potrwa ona cały rok, a jej celem jest wzniesienie „duchowego pomnika” dla Papieża Polaka z okazji jego setnych urodzin. Na specjalnej platformie internetowej www.darna100.pl rejestrowane będą inicjatywy, które budują wśród uczestników poczucie wspólnoty i solidarności. Wolontariat, modlitwa, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym czy edukacyjnym to obszary działań, w których każdy może przyłączyć się do tego projektu. Mogą to być osoby indywidualne, instytucje, stowarzyszenia i wspólnoty. Stworzona została specjalna mapa, na której umieszczone będą służące temu działania.

Wieczorem, o godz. 20:00 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbędzie się koncert pt. „Niechaj zstąpi duch Twój”, w którym udział weźmie metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Podczas koncertu wystąpią m.in.: Pectus, Gospel Rain czy Maciej Miecznikowski.

Na wspólną modlitwę dziękczynną za dar Papieża Polaka oraz w hołdzie Matce Bożej Nieustającej Pomocy zapraszają także ojcowie redemptoryści z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie-Podgórzu. W tamtejszym sanktuarium od godz. 19:15 muzycznie poprowadzi nas przez modlitwę Hubert Kowalski, a słowem ubogaci spotkanie Kamila Kamińska.

Z kolei w niedzielę, 19 maja w Bazylice Kolegiackiej Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej odbędzie się o godz. 17:00 koncert z okazji 99. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Podczas wydarzenia zostanie wykonana Msza F-dur księcia Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego, a wykona ją m.in. Górecki Chamber Choir. Szczegóły: Msza F-dur.

Źródło: Episkopat.pl