98. lat temu Wielkopolska zrzuciła niemieckie jarzmo

Powstanie wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku, było jedyną tak dużą, udaną insurekcją w naszej historii - doprowadziło do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski.

"Mieliśmy do czynienia z bardzo dobrze wykształconymi stanami społecznymi. Cała praca patriotyczna była kierowana do wszystkich stanów, nie tylko do wybranych - jak to było w czasach wcześniejszych powstań. Problem niepodległości był sprawą całego społeczeństwa, każdy mógł się do tej pracy włączyć, działając chociażby w czytelniach i bankach ludowych, towarzystwach śpiewaczych czy gimnastycznych" - powiedział cytowany przez portal "Dzieje.pl" Zbigniew Pilarczyk, kierownik Zakładu Historii Wojskowej Instytutu Historii UAM w Poznaniu.

"Mieliśmy do czynienia z dobrze kształtującym się, nowoczesnym, świadomym społeczeństwem. Jego budowanie było przed 1918 rokiem dobrym fundamentem do prowadzenia prac nad organizacją powstania" - zaznaczył uczony.

Uroczystości obchodów 98. rocznicy wybuchu powstania rozpoczęły się o godz. 10.15 na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan, przy mogile gen. Stanisława Taczaka - pierwszego dowódcy powstania. O godz. 11 rozpoczną się główne uroczystości i złożenie wiązanek przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich.