92. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta

Polski poeta, dramaturg i eseista, Zbigniew Herbert, obchodziłby dziś 92. urodziny.

Zbigniew Herbert urodził się 29 października w Lwowie, zmarł w Warszawie w 1998 roku. W literaturze światowej rozpoznawalny jest przede wszystkim dzięki "Panu Cogito", bohaterowi jego słynnego cyklu poetyckiego. W swojej twórczości był bezkompromisowy. Chętnie odwoływał się do tradycji i cywilizacji śródziemnomorskiej, jak również wyrosłej na jej gruncie kultury chrześcijańskiej Europy, rozważając pod tym kątem zagadnienia moralne i kondycję duchową współczesnego człowieka.

Jego utwory przetłumaczono na 35 języków, a tomy wierszy i zbiory esejów należą do najwybitniejszych osiągnięć literatury drugiej połowy XX wieku.

Twórczość Zbigniewa Herberta przyniosła mu wiele prestiżowych nagród. Wielu czytelników uważa dziś, że Herbert bardziej lub przynajmniej w takim samym stopniu zasłużył na literacką Nagrodę Nobla, niż Czesław Miłosz czy Wisława Szymborska.

Przypominamy jeden z najważniejszych wierszy Zbigniewa Herberta.

PRZESŁANIE PANA COGITO

Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu

po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach

wśród odwróconych plecami i obalonych w proch

ocalałeś nie po to aby żyć

masz mało czasu trzeba dać świadectwo

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny

w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy

a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze

ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych

niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda

dla szpiclów katów tchórzy - oni wygrają

pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę

a kornik napisze twój uładzony życiorys

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy

przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie

strzeż się jednak dumy niepotrzebnej

oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz

powtarzaj: zostałem powołany - czyż nie było lepszych

strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne

ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy

światło na murze splendor nieba

one nie potrzebują twego ciepłego oddechu

są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy

czuwaj - kiedy światło na górach daje znak - wstań i

idź

dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę

powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy

bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz

powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem

jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku

a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką

chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku

idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych

czaszek

do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora

Rolanda

obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów

Bądź wierny Idź

(Tom: "Pan Cogito", 1974)

29.10.2016, 16:45