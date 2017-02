9 tys. przypadków brutalnego okaleczenia kobiet w W. Brytanii

reklama

Prawie 9 tysięcy przypadków okaleczenia kobiecych narządów płciowych (FGM) odkryto bądź leczono w Wielkiej Brytanii pomiędzy 1 kwartałem 2015 a 1 kwartałem 2016, podaje organizacja charytatywna Plan International UK.

W Międzynarodowym Dzniu Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych brytyjska organizacja podaje statystyki, które oznaczają, że prawie co godzinę w tym europejskim państwie dochodzi do wykrycia nowego przypadku FGM. To i tak wierzchołek góry lodowej, bo na całym świecie szacuje się, że barbarzyńskiemu procederowi poddanych zostało 200 milionów kobiet.

Brytyjska policja zajmuje się nie tylko dochodzeniem w sprawach FGM, które już wyszły na jaw, ale też ochroną dziewczynek, którym potencjalnie grozi zabieg. Opiera się to na współpracy z pracownikami władz lokalnych, szkołami i lekarzami oraz odwiedzaniu rodzin, w których dziewczynki są zagrożone procederem.

