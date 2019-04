9 lat po Smoleńsku. 'Rosja to państwo rozbójnicze'

"Nie ma realnej współpracy na jakiekolwiek tematy, m.in. w sferze bezpieczeństwa czy w kwestiach gospodarczych. Przywiędły też trochę stosunki kulturalne. To nie dziwi, bo w tej chwili kultura rosyjska jest mocno nasycona imperialną ideologią i, jak właściwie wszystkie aspekty funkcjonowania Rosji, jest instrumentalizowana wobec polityki rosyjskiej, która jest polityką zdecydowanie nam nieprzyjazną"-mówił w Polskim Radiu Jarosław Guzy. Dziennikarz podkreślił, że wprawdzie w ostatnich trzydziestu latach "było kilka przebłysków w stosunkach Polski z Rosją", jednak przez ten czas de facto mieliśmy do czynienia zawsze ze stałym dążeniem Federacji Rosyjskiej do "odbudowy imperium, co wiązało się z tym, że zaliczała i zalicza nas do strefy wpływów".