W Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 81. rocznicy rozpoczęcia "operacji polskiej". W wyniku masowych prześladować Polaków na terenie ZSRR w latach 1937-1938 zginęło blisko 111 tys. osób, a prawie 30 tys. zostało zesłanych do łagrów.

Główne uroczystości zorganizował Instytut Pamięci Narodowej oraz Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych. W trakcie obchodów poświęcony został element pomnika dedykowany Ofiarom "Operacji Polskiej".

"Oddajemy dziś hołd tym ponad 100 tysiącom naszych rodaków, którzy zostali bestialsko zamordowani za to, że mówili po polsku, za to że byli wierni religii chrześcijańskiej, za to, że trwali poza granicami Rzeczypospolitej w przywiązaniu do najwyższych wartości budujących i tworząych przez wieki naród polski" - mówił w trakcie uroczystości Jan Józef Kasprzyk.

Przypomnijmy, bezpośrednią przyczyną zbrodni był rozkaz z 11 sierpnia 1937 roku wydany przez Nikołaja Jeżowa. Pod zarzutem współpracy z Polską Organizacją Wojskową (POW), która miała rzekomo prowadzić dzialalność szpiegowsko-wywrotową, poddano represjom blisko 140 tys. osób, z czego zamordowano nie mniej niż 111 tys.

