80 tys. pątników na pielgrzymce różańcowej mężczyzn

Obecna pielgrzymka jest już jedenastą z kolei, a przyświeca jej hasło: „Różaniec mężczyzn: Nie wystarczy się modlić, trzeba działać!”. Do Aparecidy przybyli mężczyźni, którzy regularnie, co tydzień lub raz w miesiącu, spotykają się na wspólnej modlitwie różańcowej w swoich parafiach.

Spotkanie zainicjowano w piątek wieczorną Mszą św. Po uroczystej liturgii odbyła się procesja różańcowa z sanktuarium do Portu Itaguaçu, czyli do miejsca, gdzie w 1717 r. znaleziono figurkę Matki Bożej Niepokalanej, którą zaczęto nazywać Aparecida, co znaczy: pojawiła się! Po powrocie do bazyliki odbyło się całonocne czuwanie modlitewne. Do tej nocnej męskiej modlitwy mogli też dołączyć inni pielgrzymi.