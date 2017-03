8 mln Polaków będzie musiało wymienić dowód osobisty

reklama

W tym roku ponad 8 mln obywateli będzie składać wnioski o nowy dowód osobisty. Ponad 5 mln osób upływa 10-letni termin ważności ich dotychczasowych dokumentów - wynika z szacunków MSWiA. Pozostałe 3 mln to osoby, które o nowy dowód będą wnioskować z innych powodów takich jak np. zagubienie, zniszczenie czy kradzież.

Resort poinformował, że w tym roku już nie będzie trzeba iść z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego do urzędu. Będzie to można zrobić on-line, o dogodnej porze i bez konieczności wychodzenia z domu.

Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniły poprawiony wniosek elektroniczny o wydanie/wymianę dowodu osobistego. Z takiej elektronicznej usługi można było korzystać wcześniej, ale wniosek o wydanie dowodu osobistego w poprzedniej wersji był dla użytkowników mało czytelny i mało intuicyjny. Dodatkowo zaś na platformie ePUAP było go trudno odnaleźć. Dlatego też MC i MSWiA postanowiły to poprawić i ułatwić życie obywatelom, a tym samym zachęcić ich do skorzystania z możliwości wysłania wniosku o nowy dowód on-line.

Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego został poprawiony pod kątem nawigacji i przejrzystości. W efekcie jest on dla użytkowników łatwiejszy do wypełnienia, bardziej intuicyjny i przyjaźniejszy. Na stronie głównej platformy www.ePUAP.gov.pl został dodatkowo umieszczony baner, który pozwoli bezpośrednio przejść do formularza po uprzednim zalogowaniu się do profilu zaufanego - niezbędnego do złożenia wniosku on-line.

Dzięki wprowadzonym zmianom nie będzie już możliwe składanie wniosków niekompletnych (np. takich, w których nie wpisano imienia, czy miejsca urodzenia). System nie dopuści także do wysłania wniosku bez fotografii osoby, a także bez jej podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub potwierdzonego Profilem Zaufanym ePUAP.

W kolejnych miesiącach tego roku liczba dokumentów, które tracą ważność kształtuje się następująco (dane w tys.).

- Marzec - 324

- Kwiecień - 239

- Maj - 329

- Czerwiec - 356

- Lipiec - 401

- Sierpień - 534

- Wrzesień - 601

- Październik - 676

- Listopad - 552

- Grudzień - 435.

Również w przyszłym roku liczba dowodów, którym upływa ważność jest znacząca - sięgnie 2,5 mln.

Co zrobić by skorzystać z możliwości elektronicznego składania wniosku o nowy dokument? Należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl . Tam, już na samej górze widoczny jest baner, który po kliknięciu przekierowuje w odpowiednie miejsce. Po zalogowaniu przy pomocy Profilu Zaufanego (eGO), należy wypełnić wniosek i załączyć do niego zdjęcie, po czym podpisać wniosek przy pomocy Profilu Zaufanego (eGO) i wysłać elektronicznie do urzędu.

Jeśli nie mamy jeszcze Profilu Zaufanego (eGO), możemy go w prosty i szybki sposób założyć, a potwierdzić (bez konieczności odwiedzania urzędów) za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Obecnie możliwość taką oferują swoim klientom banki PKO BP, ING oraz Millennium. W najbliższym czasie dołączą kolejne.

Dzięki temu w obu przypadkach można zaoszczędzić jedną wizytę w urzędzie. Po odbiór gotowego dowodu trzeba jednak udać się do urzędu osobiście.

W Polsce wszyscy dorośli obywatele mają obowiązek posiadania dowodu osobistego. Jeśli upływa ważność dotychczasowego dokumentu obywatel musi zaś złożyć wniosek o wydanie nowego. Poprawienie elektronicznego wniosku powinno znacząco ułatwić ten proces.

Źródło: www.kurier.pap.pl

1.03.2017, 10:20