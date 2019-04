76. rocznica powstania w getcie warszawskim

Mirek 19.4.19 9:59

W artykule garść faktów które niczego nie wyjaśniają . Problem Żydów w tamtym okresie polega na tym że oni mieli głowę do giszeftów natomiast , zresztą tak jak i dzisiaj , nie mieli i nie mają głowy do polityki . Polacy mieli w pamięci żydowskie zdrady w 1920 roku i podczas kampanii wrześniowej 1939 roku gdy Żydzi masowo przechodzili na stronę sowietów i podejmowali z nimi współpracę . Tego nie można było zapomnieć . Zaraz po przegranej wojnie Polacy zakładali organizacje podziemne .....ale Żydzi nie przyłączyli się do Polaków . Woleli iść do getta aby tym sposobem móc przeczekać wojnę . Gdyby Żydzi za posiadane złoto i pieniądze kupili karabiny i przyłączyli się do Armii Krajowej to nie byłoby Holocaustu !!! . Bo nie dałoby się zamordować Niemcom trzech milionów ludzi mających własne oddziały zbrojne . Tylko że Żydzi nie chcieli walczyć !!! . Powstanie w Gettcie Warszawskim to był już ...łabędzi śpiew .....to już było za późno .