74 lata temu Armia Czerwona wkroczyła do Ravensbruck

Była więźniarka KL Ravensbrück Alicja Kubecka przyjechała do dawnego obozu ponieważ, jak wyjaśnia, jest to jej obowiązek. Alicja Kubceka tłumaczy, że cały czas wspomina zamęczone i zamordowane koleżanki, które były rozstrzeliwane lub umierały z powodu głodu, wycieńczenia i chorób, a których prochy wsypywane były do pobliskiego jeziora i "to one ciągle proszą przyjdźcie zapalcie nam znicze, bo my na was czekamy".