72 lata temu żołnierze NZW pokonali NKWD pod Kuryłówką

reklama

Screenshot YouTube reklama

Dziś 72. rocznica bitwy pod Kuryłówką koło Leżajska na Podkarpaciu - jednej z największych zwycięskich potyczek podziemia niepodległościowego z oddziałami sowieckimi.

6 maja 1945 żołnierze NKWD wkroczyli do Kuryłówki w poszukiwaniu dezerterów z Wojska Polskiego, Milicji Obywatelskiej czy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tam doszło do starcia z oddziałami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Podczas trwających cały dzień walk zginęło siedmiu żołnierzy NZW, a pięciu zostało rannych. Straty po stronie rosyjskiej - według różnych szacunków - wyniosły od 25 do 57 zabitych.

Po bitwie polskie oddziały, wobec miażdżącej przewagi wroga, musiały opuścić wieś. 8 maja Sowieci dokonali pacyfikacji Kuryłówki. Część ludności uciekła, ale osiem osób zabito, spalono także zabudowania wioski.

dam/IAR

6.05.2017, 15:25