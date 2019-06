7-latek stwierdził, że jest ,,gejem''. Rodzice zachwyceni

Zerr0 19.6.19 10:50

Stężenie propagandy tak wysokie że ciągnie na wymioty.

Oto co Sekta LGBT wyprawia z dzieciakami - wciskają się gdzie się da, do bajek, do modnych seriali, do wiadomości na łonetach. Dnia nie ma żeby człowiek, albo dzieciak nie dostał po oczach jak to lepiej być zboczeńcem.

To dosyc skuteczna metoda. Organizacje Sekty LGBT z USA jawnie się przyznawały, że wśród dzieci poddanych ich wpływowi od 12 do 20% deklaruje, że jest less, gay, trans albo w ostateczności biseksualnych.

To czasem jest wrodzone, często jest skutkiem molestowania w dzieciństwie ale dziś najczęściej jest wmówione podczas sex-gay-edukacji.