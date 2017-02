60 tys. ludzi biegło, by uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych

reklama

Około 60 tysięcy osób z ponad 240 miast w Polsce uczestniczy w biegach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych. W inicjatywie „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” weźmie także udział Polonia, m.in. w Nowym Jorku, Londynie i Wilnie.

W Warszawie imprezy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowano w Parku Skaryszewskim. Biegi są organizowane na dystansach 5 i 10 kilometrów, a także na honorowym dystansie 1963 metrów.

– To symboliczny dystans. To odwołanie do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka pseudonim „Lalek” – mówi szef Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.

Przypomina, że żołnierze stawiający opór sowietyzacji Polski po wojnie płacili za to wysoką cenę. Barbara Konarska, rzecznik projektu „Tropem Wilczym, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” podkreśla, że o Żołnierzy Wyklętych trzeba było się upomnieć, bo przez lata zakłamywano historię na ich temat, przedstawiano ich jako bandytów.

Co roku przybliżanych jest dziesięć życiorysów Żołnierzy Wyklętych. W tym roku są to żołnierze 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, którą dowodził major Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”. To m.in. Danuta Siedzikówna „Inka”, Łukasz Ciepliński „Pług” i Henryk Flame „Bartek”.

W latach 1944-1956, według ciągle niepełnych danych, z rąk komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego, wykonano ponad 4 tysiące wyroków śmierci. Bieg odbywa się z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Polskie Radio objęło V. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych patronatem medialnym.

