6 lat temu odszedł Wielki Bard Wolności, Przemysław Gintrowski

W roku 1968 Gintrowski założył zespół muzyczny Między Niebem a Ziemią. Początkowo grupa wykonywała utwory legendarnych zespołów rockowych, takich jak Rolling Stones, The Doors, The Animals. Później komponowała muzykę do tekstów polskich poetów. Pierwszy większy publiczny występ artysty odbył się w 1976 r. Przemysław Gintrowski na Przeglądzie Piosenki Studenckiej w warszawskim klubie Riwiera zdobył pierwszą nagrodę za wykonanie utworu "Epitafium dla Sergiusza Jesienina".

"Nagrali kilka wspólnych płyt. Ich twórczość została przerwana dramatyczną sytuacją w kraju. Kaczmarski został na emigracji we Francji, a Gintrowski i Łapiński wrócili do Polski. To, co po sobie pozostawili jest wartościowe, lecz po powrocie Kaczmarskiego, już nigdy pełna reaktywacja tria nie miała miejsca. (...) Każdy miał swoją drogę, ale na pewnym etapie stało się to ważne, że występowali wspólnie" -mówił w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" autor biografii Jacka Kaczmarskiego, Krzysztof Gajda.