Uwaga!!! Więcej zgonów niż urodzeń - wymieramy!!!

Torchwood 19.3.19 10:14

Jak ilość urodzeń w 2017 wzrosła o parę tysięcy to fronda piała, że to zasługa 500+ Więc jak to jest - teraz 500+ już nie działa? Skoro nie działą - to skończyć z tym i przeznaczyć te miliardy na coś użytecznego - np. sfinansowanie zabiegów in-vitro. Z całą pewnością zwiększy to dzietność bardziej niż 500+.