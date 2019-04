500+ rozszerzone! Rafalska: Spór o przyszłość Polski wygrała polska rodzina

"W polityce wobec rodzin kierujemy się wiarygodnością i konsekwencją, dotrzymujemy danego słowa. Przełamaliśmy ciążącą od kilku dekad tezę, że czegoś się nie da, że wsparcie rodzin to jałmużna, pomoc socjalna"-podkreśliła minister Elżbieta Rafalska.

"Ta dobra zmiana w polityce rodzinnej wynikała z rozczarowania Polaków rządami koalicji PO i PSL, kiedy to oczekiwania obywateli rozmijały się z działaniami rządu, rządu - trzeba to wyraźnie podkreślić - głuchego na potrzeby rodzin"-zaznaczyła minister Rafalska.

"W polityce wobec rodzin kierujemy się wiarygodnością i konsekwencją. Dotrzymujemy danego słowa. Wywiązujemy się z umów zawartych ze społeczeństwem. Przełamaliśmy ciążącą od kilku dekad tezę, że czegoś się nie da, że wsparcie rodzin to jałmużna, pomoc socjalna. Zatrzymaliśmy to błędne koło"-powiedziała w Sejmie szefowa resortu rodziny. Jak dodała, 500 Plus jest pierwszym programem od czasów transformacji ustrojowej, który tak wyraźnie akcentuje konieczność inwestowania w rodzinę.