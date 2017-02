500 Plus- koniec ze skrajnym ubóstwem wśród dzieci

reklama

W Pałacu Prezydenckim odbyło się dziś seminarium z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbiety Rafalskiej.

Tematem były pierwsze skutki społeczne rządowegona programu "Rodzina 500 Plus". Debata pt. „Monitoring pierwszych skutków społecznych Programu Rodzina 500 Plus” została zorganizowana przez sekcję „Polityka społeczna, rodzina” Narodowej Rady Rozwoju.

Prezydent Andrzej Duda pogratulował szefowej MRPiPS i ocenił program Rodzina 500 Plus jako "dobrze i szybko przygotowany oraz zrealizowany".

"Pani Minister, z całego serca gratuluję. Po pierwsze bardzo dobrego przygotowania ustawy, tzw. 500 Plus - o pomocy rodzinom w wychowaniu dzieci ze strony państwa. Gratuluję także dobrego wprowadzania i dobrej realizacji tego programu, co jasno potwierdzały wypowiedzi przedstawicieli samorządu terytorialnego"- zwrócił się prezydent do minister Rafalskiej.





Głowa państwa podkreśliła, że program 500 plus jest ogólnopolski, "realizowany przez każdą gminę w naszym kraju, przez każde miasto".

"Te możliwości jego realizacji, które zostały przez państwa przygotowane, stworzone - chcę podkreślić w krótkim czasie - naprawdę sprawdziły się doskonale"- ocenił Andrzej Duda. Prezydent powołał się również na oceny analityków i ekspertów, które nie pozostawiają wątpliwości w kwestii zmniejszenia ubóstwa:



"Jedno jest pewne, analitycy i eksperci wskazują jednoznacznie ogromny skutek w postaci zmniejszenia skrajnego ubóstwa wśród dzieci, ogromny skutek w postaci skrajnego ubóstwa rodzin. To jest to zadanie, które było stawiane przed programem 500 Plus" -mówił prezydent. Duda przypomniał również, że zarówno jako prezydent, jak i wcześniej, w trakcie kampanii wyborczej, mówił, że bardzo chciał doprowadzić do podwyższenia jakości życia ludzi w Polsce. Miał wówczas na myśli zwłaszcza rodziny z dziećmi. Fakt, że tak właśnie się dzieje, jest dla prezydenta ogromną radością.



"Eksperci również zwracają uwagę na to, że trzeba teraz kolejnych instrumentów, które będą stanowiły taka obudowę programu 500 plus. Wierzę w to, że one będą realizowane, nie tylko przez panią minister wraz ze współpracownikami, ale także przez innych ministrów. Obudową do programu są różnego rodzaju usługi, ale także dodatkowe elementy typu program „Mieszkanie Plus”, niezwykle ważny dla rozwoju młodych rodzin, dla stworzenia warunków do tego, by nie tylko mieć dzieci, ale mieć tez gdzie te dzieci wychowywać, mieć godne warunki mieszkaniowe"- podkreślał prezydent.

JJ/prezydent.pl, Fronda.pl

8.02.2017, 19:15