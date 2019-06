'500 Plus... Dla mafijnych bossów'. Minister Ziobro MIAŻDŻY Tuska i PO!

"Donald Tusk zdawał się zajmować czymś innym, abo przymykać oko"- podkreślił szef resortu sprawiedliwości. Gość TVP Info zwrócił uwagę, że rządowi Zjednoczonej Prawicy udało się przegonić z Polski zorganizowane grupy przestępców podatkowych, co więcej- w porównaniu do czasów, gdy władzę sprawowała ekipa Donalda Tuska, trzykrotnie wzrosła dziś liczba osób zatrzymanych w związku z wyłudzeniami VAT.

"Bo my działamy, państwo nie jest teoretycznie. Nie chodzi nam o satysfakcję ale o zwykłych Polaków(...) Nie dziwię się, że Donald Tusk wiedząc co się dzieje, mógł też mówić konsekwentnie, że nigdy nie zamierza dać 500+. To co mówiła Ewa Kopacz, Rostowski. Oni nie mogli dać 500+ jeżeli pozwalali, że to 500+ zabierali mafijni bossowie, tylko nie po 500 na osobę, ale po 500 milionów"-ocenił polityk.