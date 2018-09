500 Plus dla emerytów? 'Nigdy tego nie obiecywaliśmy!'

"Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie obiecywało 500 Plus dla emerytów"- stwierdził szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, Jacek Sasin na antenie Radia Zet.

Polityk podkreślił, że temat został rozdmuchany przez media. Po wywiadzie prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego dla "Super Expressu" dziennik informował, że trwają już prace nad "500 Plus" dla seniorów. Były premier powiedział w zeszłym tygodniu, że na posiedzeniach rządu i kierownictwa partii omawiany jest nowy program dla emerytów, jednak jeszcze za wcześnie, aby przedstawić jego konkretne założenia.

"To jest całe oszustwo tego komunikatu, który w mediach się pojawia. My nigdy nie zapowiadaliśmy, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, 500 plus dla emerytów"- skomentował dziś Jacek Sasin.

Minister podkreślił jednocześnie, że samego pomysłu nie odrzuca, a w przyszłości na pewno zostanie wprowadzone "jakieś świadczenie" dla seniorów, jednak mówienie o 500 plus "nie jest prawdą".

Coraz bardziej widać, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie do końca wie, co zrobić z emerytami, jak wesprzeć tę zapomnianą i lekceważoną przez kolejne rządy grupę społeczną.

yenn/Radio Zet, Fronda.pl