500+ dla niepełnosprawnych. Gorąca debata w Sejmie!!!

Agnieszka 17.7.19 19:04

"Zgodnie z projektem o dodatek 500 zł będą mogły wnioskować jedynie osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub które otrzymują świadczenia w kwocie niższej niż najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca renta ta wynosi 1100 zł brutto."





No to może porozmawiajmy o tym czego Polacy są kompletnie nieświadomi czyli o tej grupie, którą i PiS tak na prawdę OLEWA, bo nie przeprowadza i nawet nie tyka się naprawy systemu rentowego, żeby ujednolicić przepisy ZUSów, KRUSów i różnych "opiek socjalnych od rzekomego wsparcia rodzin", by skończyć z dyskryminacją i nierównym traktowaniem masy niepełnosprawnych. To nieprzyzwoite chwalić się, że ludziom najbardziej chorym, uzależnionym od innych rzuca się z łachy 500 zł zamiast najpierw zapewnić środki do życia i choć minimalną rentę, gdy orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji już przez jakąś komisję im przyznano. Tymczasem to same 500zł dostają dzieci milionerów, koleżków z władzuni na zaspokojenie kaprysików. No ale na zbytki dla rozkapryszonych dzieciaków bogackich można wywalać masę budżetu, bo poparcie ich tatusiów i mamuś się liczy a niepełnosprawnych olać skoro pewnie i tak do lokalu wyborczego się nie doczołgają albo są nieświadomi, gdzie krzyżyk postawić.

Więcej - z powyższego cytatu wynika, że ktoś uzależniony w swojej egzystencji od osób trzecich jak posiada minimalną emeryturę, rentę to już się na to wsparcie też nie łapie.

To w końcu powiedzcie jasno, że także za PiS są pieniądze na kaprysy, gdy ludzie z chorzy, nawet całkowicie niezdolni do pracy i o zgrozo też do samodzielnej egzystencji, dostają ZERO wsparcia państwa, gdy np. inwalidztwo dotknęło ich po 18 roku życia, gdy jeszcze nie wypracowali odpowiedniej ilości lat pracy lub wypracowali, ale na umowie śmieciowej.

Czy znajdzie się w Polsce i zostanie dopuszczony w jakichś mediach choć jeden uczciwy publicysta, polityk, "autorytet moralny", "ekspert", co w końcu jasno to Polakom wytłumaczy, żeby nie chrzanili o Polsce jako państwie opiekuńczym, socjalnym lub choćby zwyczajnie przyzwoitym?!!