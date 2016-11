50 zastosowań Coca-Coli, które Was zaskoczą!

reklama

Coca cola nie nadaje się do picia, ale ma inne cudowne zastosowania! 51 sposobów jak wykorzystać coca colę.

To, że kiedyś dystrybutory Coca-Coli technicy czyścili… coca-colą było tajemnicą poliszynela. To, że Cola nie tylko gasi pragnienie już nią nie jest.To najbardziej uniwersalny i ‚magiczny’ napój świata.

Coca-cola została wynaleziona przez J. S. Pembertona, aptekarza z Atlanty, w 1886 roku. Był to jego drugi napój na bazie liści koki (wysoce rafinowany ekstrakt z liści koki to kokaina) i orzechów koli (pierwszy nosił nazwę Pemberton’s French Wine Coca). Tylko kilku ludzi na Świecie zna wszystkie składniki Coca-Coli. Koncentrat produkowany jest w siedzibie głównej firmy, później rozsyłany dalej do rozlewni na całym świecie. Kopia oryginalnej receptury przechowywana jest w skrytce SunTrust’s Bank w Atlancie.

Co ciekawe, Cola została wynaleziona jako… środek medyczny. Nic więc dziwnego, że w dzisiejszej medycynie wciąż znajduje szereg zastosowań lecząc lub łagodząc objawy szeregu dolegliwości. Ale nie tylko. Cola okazała się bowiem znacznie bardziej „magicznym” napojem niż sądził jej twórca. Dowód?

Oto 51 najczęstszych i sprawdzonych zastosowań Coca-Coli. Ile jest jeszcze? Któż to wie

1. Usuwa plamy tłuszczu z ubrań i tkanin. Kwaśny odczyn coli na poziomie (pH ok. 2,5 ) sprawia że jest ona wręcz idealnym środkiem do wywabiania plam. Dodaj do prania zawartość mniej więcej puszki (0,33ml) aby zlikwidować nawet uporczywe, trudne do uprania zaschnięte plamy. To działa!

2. Usuwa rdzę ( namocz kawałek tkaniny lub gąbkę w Coli i nakładaj na miejsce rdzy).

3. Usuwa plamy krwi z ubrań i tkanin.

4. Podstawowy składnik „lepkich” ciastek.

5. Usuwa plamy oleju z podłogi garażu (plamy należy wpierw namoczyć, następnie spłukać wodą).

6. Dodana do prania, neutralizuje nieprzyjemne zapachy z ubrań. Potrafi pozbyć się zapachu np. papierosów czy ryb po ich przyrządzaniu

7. Ułatwia odkręcanie zapieczonych śrub.

8. Ułatwia usunięcie gumy do żucia zwłaszcza z włosów.

9. Zabija ślimaki oraz insekty (mała miska wypełniona Colą przyciąga je swoją słodyczą a kwaśny odczyn oraz zawartość dwutlenku węgla – zabijają, na śmierć!

10. Zroszenie trawnika Colą raz w miesiącu wpływa jego bujny i zielony wygląd. Kwas fosforowy z Coli jest bowiem ważnym składnikiem nawozów do roślin.

11. Zapobiegać atakom astmy! Podobno kofeina w dwóch puszkach Coli może zapobiec wystąpieniu ataku, gdyż rozszerza kanaliki oskrzelowe, co natomiast przynosi ulgę

12. Rozmrażać zamrożone szyby. Nakładać obficie i chwilę odczekać.

13. Czyści przypalone garnki.

14. Usuwa kamień z czajnika.

15. Neutralizuje jad meduzy oraz ukąszenie komara.

16. Czystość zaciski akumulatora samochodowego. Polej każdą z klem małą ilością Coli po czym odczekaj 15-20 minut.

17. Leczy nudności ( łyżeczka Coli co godzinę).

18. Łagodzi dolegliwości żołądkowe

19. Bawi i uczy. Przepis na wybuchająca fontannę: do dwulitrowej butelki Coli wrzucić jednego Mentosa. Szczelnie zamknąć i odczekać 20-30 minut. Po czym… dać komuś, aby otworzył butelkę. Nie stosować w pomieszczeniach zamkniętych np.: restauracjach.

20. Umożliwia pozbycie się czkawki. (płukać gardło dużym łykiem coli z lodem).

21. Wstrząsnąć puszkę i polać Colę na przednią szybę, aby usunąć insekty i inny zanieczyszczenia. Następnie przepłukać wodą

22. Użyj tej metody do czyszczenia zderzaków samochodowych oraz przyczep campingowych.

23. Oczyszcza silnik. Dystrybutory Coli były czyszczone za jej pomocą przez dziesięciolecia. Nieoficjalnie.

24. Kuchnia. Składnik słodkiego sosu BBQ. Wymieszać puszkę coli z keczupem i polej nią żeberka lub kurczaka.

25. Kuchnia. Podlej szynkę colą w trakcie pieczenia. Cukier skarmelizuje się a szynka będzie wilgotna.

26. Kuchnia. Aby pieczeń była krucha i nabrała ciekawego smaku należy dodać do niej zawartość jednej puszki Coli

27. Usuwa patynę i naloty z metali kolorowych np.: z monet.

28. Ułatwia kręcenie się włosów. (Zwilż długie włosy, odczekaj kilka minut, następnie spłucz).

29. Postarza papier i zdjęcia nadając im starodawny wygląd. (zmocz papier w coli i pozostaw do wyschnięcia).

30. Czyści fugi (polej colę na podłogę w kuchni, pozostawić na kilka minut, wytrzyj).

31. Składnik kompostu. Cola zwiększa kwasowość, dodaje cukry i mikroorganizmy.

32. Rozpuszcza ząb i kość. Umieść ząb w szczelnie zamkniętym pojemniku, bo to trwa wieki. Nie wiadomo po co komu to zastowanie, oprócz Hannibala Lectera

33. Niektóre kosmetyczki doradzają, dodawanie małej ilości coli do balsamu do ciała, dzięki czemu skóra ma być bardziej świecąca i wyglądająca zdrowiem

34. Składnik niskotłuszczowych ciasteczek.

35. Skuteczny środek na grypę żołądkową (należy wypić małymi łykami ok 1 litr odgazowanej coli).

36. Latem zostaw colę otwartą aby zwabiać do niej robaki i owady np. osy.

37. Usuń plamy ze szkła i porcelany. Środek do mycia luster.

38. Masz brudny basen? Dodaj dwie dwu-litrowe butelki z colą, aby usunąć z wody zanieczyszczenia organiczne.

39. Dodaj colę do prania, aby usunąć nieprzyjemne zapachy, zwłaszcza ryb.

40. Usuwa (lub zmniejsza) barwnik z włosów. (Stosować Diet Coke).

41. W przemyśle filmowym, colą moczy się podłogi na planach filmów aby zapobiec poślizgnięciu się aktorów.

42. Usuwa plamy z dywanów. (Cola, peeling, następnie czysta wodą z mydłem).

43. Czyszczenie toalety; polać wokół miski, zostawić na chwilę, wypłukać.

44. Wspomaga opalanie.

45. Picie 1/3 puszki coli każdego dnia zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych.

46. Wspomaga rozrost azalii i gardenii.

47. Usuwa starą farbę ( namoczyć ręcznik w Coca-Coli, umieścić go na powierzchni na kilka dni. Ręcznik musi być wilgotny cały czas.)

48. Usuwa brzydkie przebarwienia z dna garnków.

49. Cola jest w stanie przerwać atak nadchodzącej migreny.

50. Dodaj do wódki, rumu, lub bourbona.

51. Podobno można też pić prosto z puszki dla orzeźwienia

8.11.2016, 12:15