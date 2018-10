5 sejmików dla PiS, na Śląsku sytuacja na granicy

Według najnowszych ustaleń Prawo i Sprawiedliwość obejmie władzę w pięciu sejmikach. Są to sejmiki województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

Oznacza to, że partia Jarosława Kaczyńskiego przejmie władzę w województwie podlaskim - w roku 2014 PiS wprawdzie tam zwyciężyło, ale było w opozycji do koalicji PSL - PO. Teraz prawica będzie tam rządzić niepodzielnie.

Bardzo ciekawa jest sytuacja z województwie śląskim. Tam PiS ma szansęna 22 mandaty w liczącym 45 miejsc sejmiku. To oznacza niestety rządy koalicji KO (20 mandatów), SLD (2 mandaty) i PSL (1 mandat) - chyba, że te szacunki jeszcze się zmienią na korzyść PiS.

Jedno, co cieszy, to całkowity upadek autonomistów śląskich - w poprzednim rozdaniu Ruch Autonomii Śląska miał 4 mandaty; w tym roku ślązakowcy podzielili się i nie przekroczyli progu wyborczego. To bardzo dobra zmiana dla województwa.