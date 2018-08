3,5 tys. Polaków na ŚDM na Panamie

Około 3,5 tys. młodych Polaków weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieżyw Panamie. Uroczystości odbędą się w dniach 17-28 stycznia 2019 r.. Polacy będą najliczniejszą grupą z Europy - powiedział dyrektor Krajowe go Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży ks. Emil Parafiniuk.

"ŚDM mają dwie części. Pierwsza to są dni w diecezjach, które zaczynają się około 15 stycznia i będą trwały do około 20 stycznia. Używam słowa około, dlatego, że niektóre diecezje zaczynają trochę wcześniej, a niektóre trochę później. Są bardzo otwarte na pielgrzymów i bardzo elastyczne ze względu na to, że jest spory problem z biletami lotniczymi i niektóre grupy muszą przyjechać znacznie wcześniej, żeby dostać się na ŚDM." - powiedział ks. Parafianiuk.

"Jeśli chodzi o wydarzenia centralne ŚDM w Panama City, chcemy, żeby Polacy byli zakwaterowani w miarę możliwości blisko siebie. To miasto dość duże, bardzo nowoczesne i bardzo europejskie. W przeciwieństwie do niektórych miast w Ameryce Łacińskiej jest bardzo bezpieczne." - dodał.

Zapytany o koszty wyjazdu opiekun wyjazdu powiedział: "Największą część kosztów stanowią bilety lotnicze, bo to prawie drugi koniec świata. Kwota, którą trzeba przeznaczyć, to jest około 8,5 tys. zł na pobyt dwutygodniowy. Zależy to od grup, które mają różne ceny biletów i różne programy."

mor/KAI/Fronda.pl